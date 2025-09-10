El municipio brinda recomendaciones a comercios por la festividad del Milagro

Personal de la Dirección General de Defensa del Consumidor visita locales comerciales para garantizar que haya precios claros y se cumpla con la normativa vigente, teniendo en cuenta que habrá mayor afluencia turística en la ciudad.

En el marco de la celebración del Milagro, la Municipalidad de Salta intensifica los controles a comerciantes del centro de la ciudad y zonas de mayor concurrencia.

Desde la Dirección General de Defensa del Consumidor se busca concientizar e informar sobre la importancia de cumplir con la normativa vigente y brindar una atención transparente a vecinos, turistas y peregrinos.

En ese sentido, el director del área, Alberto Córdoba, explicó que “se dejan recomendaciones a los locales para asegurar que las distintas formas de pago (transferencia, débito, QR) tengan el mismo precio final, en cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor».

Asimismo, se recuerda la obligación de emitir los tickets correspondientes, exhibir los precios de manera clara y respetar las promociones y descuentos que se ofrezcan.