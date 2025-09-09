Sin Messi: el 11 titular que prepara Scaloni para visitar a Ecuador

La Albiceleste jugará ante el Tri por la 18ª fecha de la clasificación camino a la próxima Copa del Mundo. El DT de la Selección realizaría varios cambios con respecto al partido del jueves pasado ante Venezuela.

La Selección argentina visitará este martes por la noche a su par de Ecuador, por la 18ª y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y su director técnico, Lionel Scaloni, aún no tendría definidos a los 11 jugadores que saldrán a la cancha como titulares.

La “Albiceleste” llega a este encuentro con el primer puesto asegurado, ya que tiene 38 puntos y le saca 10 a su escolta, que es Brasil. Es por esto que Scaloni optó por darle descanso a su mayor figura, Lionel Messi, y este martes intentaría darle rodaje a varios jugadores para que se afiancen con la camiseta de la Selección argentina.

Como es habitual hace ya cuatro años, el encargado de defender el arco argentino será Emiliano “Dibu” Martínez, quien casi no tuvo que intervenir durante la goleada 3-0 a Venezuela.

En la defensa aparece la primera incógnita, ya que el lateral derecho podría ser ocupado por Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. La zaaga central, por su parte, estará compuesta por Nicolás Otamendi y Leonardo Balerdi, quien ya es una fija en cada lista de convocados de Scaloni. El lateral izquierdo será Nicolás Tagliafico.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul repetirían titularidad tal como pasó frente a la “Vinotinto”. El tercer mediocampista sería Alexis Mac Allister, quien llega con lo justo desde lo físico, o Exequiel Palacios.

Por último, en la delantera estarían Nico Paz y Lautaro Martínez, con un lugar casi asegurado, mientras que Nicolás González o Giuliano Simeone pelean por ingresar en el 11 titular.

Así formaría la Selección argentina ante Ecuador: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios, Nico Paz, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.