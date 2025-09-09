En julio, la producción industrial cayó un 2,3% mensual

En el séptimo mes del año el índice de producción industrial manufacturero mostró una caída de 1,1% respecto a igual mes de 2024.

En julio, índice de producción industrial manufacturero tuvo una caída mensual del 2,3% el índice serie tendencia-ciclo registra una disminución de 0,9% respecto al mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este lunes.

En el séptimo mes del año la producción industrial mostró una caída de 1,1% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-julio de 2025 presenta un incremento de 5,8% respecto a igual período de 2024.

En julio de 2025, nueve de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Alimentos y bebidas”, 3,0%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 10,7%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 8,4%; “Productos de metal”, 8,5%; “Sustancias y productos químicos”, 2,0%; “Maquinaria y equipo”, 4,7%; “Productos textiles”, 10,1%; “Industrias metálicas básicas”, 2,0%; y “Productos de caucho y plástico”, 0,2%.

Por su parte, mostraron subas las divisiones de “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 15,9%; “Madera, papel, edición e impresión”, 6,8%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 12,3%; “Productos minerales no metálicos”, 9,1%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 2,8%; “Otro equipo de transporte”, 12,2%; y “Productos de tabaco”, 2,9%.