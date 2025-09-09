Más de 3 mil fieles participaron de la Peregrinación Azul por el Milagro 2025

Policías, retirados y familiares peregrinaron desde El Carril hacia la Catedral Basílica para rendir honor al Señor y la Virgen del Milagro. El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, acompañaron a la peregrinación durante la bendición especial.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda y el jefe de Policía, Diego Bustos, acompañaron esta mañana la llegada de la Peregrinación Azul de la Policía a la Catedral Basílica en el marco del Milagro 2025.

Participaron más de tres mil fieles entre policías, retirados, estudiantes de las escuelas de formación policial, y familiares junto al subjefe de la Policía, Walter Toledo. Al arribar a la Catedral esta mañana recibieron una bendición especial del Vicario Episcopal, Marco Cepeda, y posteriormente en procesión ingresaron al templo para honrar al Señor y la Virgen del Milagro.

La Peregrinación Azul partió anoche alrededor de las 20 horas desde El Carril. En ese marco, el Ministro y el Jefe de Policía, que se encontraban presentes durante la bendición de envío, destacaron el acto de fe que realiza la familia policial hace 11 años, peregrinando en oración hasta Salta.

Cabe destacar que la Policía de Salta realiza un amplio operativo de seguridad en el marco del Milagro 2025 que se desarrolla en distintas fases. Realizan el acompañamiento y asistencia a peregrinaciones, realizan cobertura preventiva de seguridad en zonas estratégicas del micro y macrocentro, en corredores comerciales, bancarios durante la Novena, y con más de 5 mil efectivos se realizará el operativo de seguridad el día de la procesión el 15 de septiembre.

