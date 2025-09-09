Se realizará un taller gratuito de RCP y primeros auxilios zona norte

Será este miércoles 10, en el horario de 17 a 19, en el centro vecinal del barrio Ciudad del Milagro, ubicado en Tte. Mayol 700, La formación otorga puntaje docente. Las inscripciones se reciben a través del WhatsApp 3872158121.

La Municipalidad de Salta, a través del programa «La Escuela en los Barrios», brindará un taller gratuito de RCP y primeros auxilios.

La capacitación, a cargo del Dr. Bernardo Biella, se llevará a cabo este miércoles 10, 17 a 19, en el centro vecinal ubicado en Tte. Mayol 700, en barrio Ciudad del Milagro.

Durante la capacitación, se brindarán técnicas y recomendaciones clave para la reanimación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador y la atención primaria en situaciones críticas hasta la llegada de profesionales de la salud.

