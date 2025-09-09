El Círculo Médico suspende la atención a los afiliados por falta de pago del IPS

El Círculo Médico de Salta anunció que suspende el servicio de la Obra Social Provincial a partir del 10 de septiembre.

El Círculo Médico de Salta declaró el estado de alerta por la falta de pago y la ausencia de respuestas por parte del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS). La entidad profesional comunicó que, si no se resuelve la situación, suspenderán el crédito de la obra social a partir de este miércoles 10 de septiembre a las 00:00 hs.

Los afiliados deberán pagar las consultas y prácticas según los valores vigentes que acordó la Obra Social. El Círculo Médico de Salta agradeció el apoyo y la comprensión de sus colegas y pacientes en este difícil momento.