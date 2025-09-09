Thiago Almada usará la icónica 10 de Lionel Messi en el partido ante Ecuador

Con Argentina ya clasificada al Mundial 2026, el capitán de la Scaloneta no viaja a Guayaquil y la camiseta más emblemática quedará vacante.

La Selección argentina enfrentará este martes 9 de septiembre a Ecuador en Guayaquil, en su último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con el primer puesto de la tabla asegurado, Lionel Messi descansará y no viajará con la delegación, por lo que la histórica número 10 quedará vacante.

En ausencia de Messi, se producirá un hecho especial: Thiago Almada será el encargado de portar el icónico dorsal. Habitualmente identificado con la camiseta número 16 en la Albiceleste, el futbolista del Atlético Madrid se convertirá en el cuarto jugador en usar la 10 durante el ciclo de Lionel Scaloni.

Para Almada, será una ocasión simbólica, ya que busca consolidarse como titular en un plantel donde Scaloni ya lo considera pieza de recambio constante.

Desde su debut en septiembre de 2022, el mediocampista disputó 11 partidos con la Selección, en los que convirtió 4 goles y dio 2 asistencias. Además, integró el plantel que se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022, lo que lo posiciona como una de las grandes apuestas a futuro.