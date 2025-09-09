Mercado San Miguel: avanza la construcción de las nuevas columnas

La Municipalidad continúa trabajando en el sector que sufrió el incendio y donde se construirán las nuevas instalaciones. El área de obra abarca el 60 % del total del predio. Actualmente, se están completando las perforaciones y el hormigonado de las bases.

La Municipalidad continúa con las obras de reconstrucción del mercado San Miguel, más precisamente en el sector afectado por el incendio que consumió gran parte de la estructura y de los puestos.

Actualmente, se están completando las perforaciones de 12 metros de profundidad y llenado con hormigón, donde se construirán las nuevas columnas de hierro y en las que luego se colocarán las vigas correspondientes.

A su vez, también avanzan las tareas de demolición de las estructuras de material que se vieron afectadas por las llamas, tanto en paredes como en techos. También, se está trabajando en la fachada de la calle Urquiza, por lo que el paso peatonal se encuentra cortado en dicha vereda.

Estas acciones se están desarrollando en el 60 % del edificio, mientras que en el otro 40 % que da hacia la peatonal Florida, aún se encuentra abierto de manera normal hasta que inicien las nuevas obras en dicho sector.

Es importante destacar que, durante el tiempo de obra, el mercado permanece abierto de manera normal sólo por los ingresos por Florida y San Martín. El acceso por calle Urquiza se encuentra cerrado para el público en general.