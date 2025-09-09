Un policía salvó a una menor que comía una golosina y se ahogó

El pedido de auxilio fue emitido por la familia. Se trataba de una niña de 7 años quien se había ahogado con una golosina y presentaba dificultades para respirar. El efectivo realizó maniobras de primeros auxilios hasta que la menor fue compensada.

El hecho se registró ante la alerta acudió al lugar personal policial del destacamento San Carlos. Al llegar la niña se encontraba con familiares desvanecida.

Tras la maniobra de primeros auxilios logró que la paciente arrojara la golosina que le obstruía las vías respiratorias. Fue estabilizada hasta el arribo de profesionales de la salud. Fue asistida por SAMEC.