Se recuerda el horario de atención del mercado San Miguel y del anexo

Tanto en el predio de Avda. San Martín como en el edificio ubicado en el Pje. Miramar se atiende de 8 a 14 y de 17 a 21.30. Se recuerda que en el predio central se ejecutan obras de reconstrucción.

En esta semana del rezo de la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro, la actividad en el mercado San Miguel se desarrollará en los siguientes horarios: en el predio central que tiene dos entradas habilitadas, la de Avenida San Martín 782 y la de peatonal La Florida, se atenderá de 8 a 14 y por la tarde de 17 a 21.30.

Por su parte, en el anexo del mercado ubicado en pasaje Miramar 433, se trabajará de lunes a jueves de 8 a 14 y de 17 a 21:30, en tanto el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre se atenderá en horario corrido de 8 a 21:30.

Cabe destacar que en el pasaje Miramar 433, entre San Martín y Buenos Aires, trabajan más de 200 puestos de manera provisoria debido a las obras de reconstrucción del edificio central. El mismo es un predio que cuenta con más de 2.500 metros cuadrados totalmente techados, con excelentes condiciones estructurales y servicios; y como siempre las mejores opciones de compras para los vecinos de Salta y los eventuales turistas y visitantes.