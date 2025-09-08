Maxi Arce a 1ra ronda en París
El Major de el circuito mundial Premier Padel de esta segunda mitad de año se juega en París , más exactamente en el mitico complejo que recibe año a año a las estrellas del tenis cuando se juega el histórico torneo de Roland Garros, seguramente Maxi soño muchísimas veces el jugar en esas canchas cuando a las 12 años era campeón en categorías mayores no solo en la Argentina si no también en el circuito Cosat (sudamérica) de tenis; sin embargo el tenís no lo trajo hasta acá pero si el Padel y hoy luego de ganar su segundo partido de Qualy clasificó a 1 ronda de un torneo que nadie se quiere perder .
Ahora deberá esperar junto a su compañero Pablo Lijo el sorteo para saber dónde y con quién le toca arrancar en París , dónde una vez el embajador pondrá en alto los colores de la bandera de Salta.