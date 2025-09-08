Operativo de Anses: Se desarrolla en el CIC de Solidaridad y en Bicentenario
Se brinda atención por orden de llegada en el horario de 8 a 13. Hoy es en Solidaridad y el jueves 11 en Bicentenario. Se podrán hacer gestiones referidas a la presentación de las libretas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazo y otros.
Un nuevo operativo de Anses se realizará en los Centros Integradores Comunitarios de barrio Solidaridad y Bicentenario. En ambos organismos el horario fijado será de 8 a 13 hs.
Los vecinos que deseen acercarse hasta el edificio municipal, podrán hacerlo de manera espontánea.
-Lunes 8 de septiembre: CIC de Solidaridad, ubicado en Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad. Teléfono: 3872266210.
-Jueves 11 de septiembre: CIC de Bicentenario ubicado en Los Alpes y Veteranos de Malvinas. Teléfono: 3872266138.
La atención es por orden de llegada y los vecinos podrán efectuar consultas referidas a la presentación de las libretas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazo y otros.