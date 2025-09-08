Se disparó la cotización del dólar y está en el techo de la banda

La apertura de la semana mostró bajas de dos dígitos en papeles financieros y energéticos, junto con fuertes retrocesos en la deuda y subas en los precios de la divisa

La operatoria de este lunes se desarrolla en un clima de alta tensión para los mercados financieros argentinos, luego de la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Los movimientos del día reflejaron un ajuste inmediato en el dólar minorista y mayorista, en un rango de 6 a 7 por ciento, mientras que Wall Street marcó bajas generalizadas en los ADR argentinos y la plaza local en Buenos Aires operó con fuertes descensos en el S&P Merval, de 13% en pesos a las 11 horas. Los bonos Globales regidos por la Ley de Nueva York también mostraron caídas significativas en las primeras horas de la rueda.

En el mercado mayorista, las operaciones se registran posturas en $1.450, lo que implica un salto de 7% frente al nivel del viernes, próximo ahora al techo de la banda de libre flotación, en los 1.475 pesos. El ajuste inicial del tipo de cambio formal acompaña el nuevo contexto político tras las elecciones provinciales.

La atención también se centró en el desempeño de los papeles argentinos en Nueva York. Con la apertura de Wall Street, los ADR profundizaron las pérdidas en medio de un escenario marcado por ventas en bancos y energéticas. Grupo Galicia (GGAL) retrocedía 23,59% hasta 30,64 dólares, mientras que Banco Macro (BMA) caía 17,57% y quedaba en 48,56 dólares. Banco Supervielle (SUPV) perdía 16,85% y se ubicaba en 6,66 dólares, en tanto que BBVA Argentina (BBAR) descendía 15,90% y operaba en 10,37 dólares.

Las bajas también alcanzaron a las principales compañías energéticas. YPF (YPF) retrocedía 14,87% hasta 26,25 dólares, mientras que Vista Energy (VIST) caía 13,89% hasta 32,79 dólares. Pampa Energía (PAM) bajaba 13,51% hasta 58,79 dólares y Edenor (EDN) descendía 14,87% hasta 18,60 dólares. En el mismo rubro, Transportadora de Gas del Sur (TGS) caía 19,82% hasta 21,20 dólares y Central Puerto (CEPU) perdía 13,62% al ubicarse en 8,75 dólares.

En la construcción y el agro también se registraron bajas. Loma Negra (LOMA) retrocedía 12,89% hasta 7,84 dólares, Cresud (CRESY) bajaba 7,74% hasta 8,94 dólares y Adecoagro (AGRO) caía 1,45% hasta 8,16 dólares. Bioceres (BIOX) descendía 2,21% y quedaba en 2,65 dólares.

Los operadores remarcaron que, con el correr de la rueda el volumen de transacciones en bonos tomó mayor consistencia, lo que permitió observar con más claridad el impacto en la deuda tras el resultado electoral.