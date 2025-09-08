Lali Espósito anunció su nuevo show en Vélez

Este fin de semana, la cantante se presentó en el estadio Vélez en dos ocasiones, pero anunció que en diciembre habrá una nueva fecha.

Lali Espósito se consolidó como un ícono de la cultura popular en Argentina. Su influencia trasciende la música y el showbiz, convirtiéndola en una verdadera referente para miles de personas. A pesar de haber sido blanco de ataques políticos, la artista ha demostrado una resiliencia inquebrantable, usando su plataforma para abogar por la libertad y la diversidad. Su figura, lejos de debilitarse, se ha fortalecido, evidenciando que su conexión con el público va más allá de cualquier agenda política. Lali representa una voz que resuena con fuerza, y su carrera es un testimonio de cómo el arte y la pasión pueden superar cualquier intento por desacreditarla.

El fin de semana pasado, Lali hizo historia una vez más, llenando dos estadios Vélez Sarsfield con shows deslumbrantes que hicieron vibrar a un público presente y a sus alrededores. La energía de sus conciertos, la puesta en escena y su carisma inigualable la han convertido en una de las pocas artistas en el país capaz de lograr semejante hazaña. Ante la euforia de sus seguidores, Lali anunció un quinto Vélez para cerrar el año, un hito sin precedentes que confirma el inmenso cariño y la admiración que genera.

En medio de su segundo recital en Vélez durante este fin de semana y mientras estaba apunto de cerrar el show, anunció: "Nos vemos el 16 de diciembre, carajo". Luego, en su cuenta de Instagram compartió toda la información y la emoción para poder sacar las entradas.

"Nos reencontramos para cerrar este año increíble el 16 de Diciembre acá mismo! En VÉLEZ!!!! Gracias por estos cuatro estadios repletos! Vamos por ese quinto! Que locuraaaaaa!!!", escribió la artista. A esto le sumó la información que necesitan los fans para la preventa y la venta de entradas.

En ese sentido, explicó: "PREVENTA EXCLUSIVA CON GALICIA VISA DISPONIBLE DESDE EL MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 15HS" y destacó: "VENTA GENERAL DESDE EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 15HS". "GRACIAS!", cerró.