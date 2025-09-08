Sáenz y Urtubey hablaron luego del triunfo de Fuerza Patria

El gobernador Gustavo Sáenz utilizó su cuenta de X para enviar una advertencia al Gobierno nacional: “El mensaje de las urnas es un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad. No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte”, señaló.

El ex gobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, apuntó contra la gestión de Javier Milei. “En la provincia de Buenos Aires la fuerza de los argentinos le puso un freno a Milei. En octubre ese freno lo ponemos los salteños con Fuerza Patria”, expresó.