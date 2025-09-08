Ofrecen concurrencia para dermatología en el hospital Señor del Milagro
El hospital Señor del Milagro ofrece a médicos del sector público y privado concurrencia de dermatología, que dará comienzo el 06 de octubre y para las cuales se ha establecido cupo de un concurrente.
La inscripción se realizará desde este lunes 8 y hasta el viernes 19 de septiembre y los postulantes deben rendir un examen el jueves 25. Para inscribirse deben presentar en el programa de Recursos Humanos del hospital, de lunes a viernes hábiles, en el horario de 8 a 15:
Solicitud de inscripción dirigida al gerente general del hospital Señor del Milagro, José Soto Ruiz
Fotocopia autenticada de diploma y certificado analítico del título universitario de grado
Fotocopia autenticada del documento nacional de identidad, ambas caras
Fotocopia autenticada del carnet de matrícula profesional
Currículum Vitae nominal
Certificado de antecedentes penales expedido por la Policía de la provincia
El postulante que apruebe el ingreso deberá presentar, además, constancia del seguro de accidentes personales y mala praxis.
Por más información, los interesados pueden comunicarse con el programa de Recursos Humanos, a través del correo electrónico [email protected]
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación