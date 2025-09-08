Ofrecen concurrencia para dermatología en el hospital Señor del Milagro

El nosocomio dispone de una vacante para esa especialidad. Los interesados pueden inscribirse desde este lunes 8 y hasta el 19 de septiembre en el programa de Recursos Humanos. El examen será el 25 de septiembre.

El hospital Señor del Milagro ofrece a médicos del sector público y privado concurrencia de dermatología, que dará comienzo el 06 de octubre y para las cuales se ha establecido cupo de un concurrente.

La inscripción se realizará desde este lunes 8 y hasta el viernes 19 de septiembre y los postulantes deben rendir un examen el jueves 25. Para inscribirse deben presentar en el programa de Recursos Humanos del hospital, de lunes a viernes hábiles, en el horario de 8 a 15:

Solicitud de inscripción dirigida al gerente general del hospital Señor del Milagro, José Soto Ruiz

Fotocopia autenticada de diploma y certificado analítico del título universitario de grado

Fotocopia autenticada del documento nacional de identidad, ambas caras

Fotocopia autenticada del carnet de matrícula profesional

Currículum Vitae nominal

Certificado de antecedentes penales expedido por la Policía de la provincia

El postulante que apruebe el ingreso deberá presentar, además, constancia del seguro de accidentes personales y mala praxis.

Por más información, los interesados pueden comunicarse con el programa de Recursos Humanos, a través del correo electrónico [email protected]



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación