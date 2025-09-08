Alerta amarilla por fuertes vientos y Zonda en distintas zonas de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso que rige durante la jornada de hoy para áreas de la Cordillera, la Puna y los Valles salteños. Se prevén ráfagas que podrían superar los 100 km/h en sectores de altura y la presencia de viento Zonda en distintos departamentos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarilla por vientos intensos que afecta a la Cordillera de los Andes, la Puna de Cafayate, San Carlos, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, con vigencia entre las 6 y las 18 horas.

Según el organismo, en estas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que en los niveles más altos pueden superar los 100 km/h.

Por otro lado, también se emitió un alerta amarilla por viento Zonda que alcanzará a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

En estas áreas, el fenómeno podría presentarse con intensidades de 40 a 60 km/h y ráfagas superiores a los 70 km/h en forma puntual. El Zonda puede generar reducción de la visibilidad, aumento brusco de la temperatura y muy baja humedad relativa, condiciones que elevan el riesgo de incendios.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación