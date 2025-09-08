Esta semana habrá vacunación antirrábica en Mosconi y Lamadrid

El operativo se realizará en el horario de 9.30 a 12 y será por orden de llegada. Se recomienda llevar a los animales con correas y bozales para mayor seguridad y para prevenir inconvenientes.

El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona norte que, entre hoy y el viernes 12 de septiembre, la campaña de vacunación antirrábica se desarrollará en los barrios Mosconi y Lamadrid.

La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.

Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.

El cronograma es el siguiente:

Lunes 8

Mosconi

Hs 9:30 a 12:00 hs

Elio Alderete 2950

(Centro vecinal)

Martes 9

Lamadrid

9:30 a 12:30 hs

Juramento 3201 esq. Carlos Forest

Miércoles 10

Lamadrid

Carlos Forest esq. Deán Funes

(Centro de Jubilados, Pensionados y Agrupados «Unión y Esperanza)

Jueves 11

Mosconi

9:30 a 12:30 hs

Avda Samson 3152, Esq Pje Ibazeta

(Hostal El Alba)

Viernes 12

Lamadrid

9:30 a 12:30

Deán Funes esq. Díaz Vélez

(Sandwichería Adry)