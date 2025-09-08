Se realiza una clausura preventiva en un sanatorio de la ciudad

El establecimiento no contaba con el Certificado de Aptitud Ambiental y realizaron la poda de dos árboles de gran porte sin autorización. Las acciones provocaron considerables daños a las especies. Vecinos de la zona alertaron la situación.

El Personal de la Patrulla Ambiental de la Municipalidad en conjunto con agentes de Inspecciones Ambientales realizaron la clausura preventiva a un Sanatorio privado, ubicado en el barrio Tres Cerritos. El procedimiento se realizó por no contar con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal, necesario para realizar la actividad.

A la situación de irregularidad se llega a raíz de denuncias que vecinos de la zona, realizaron por la poda sin autorización de dos árboles de gran porte ubicados en la calle Las Palmeras. Se pudo corroborar que la firma del Sanatorio fue la responsable de los trabajos, labrándose acta de infracción por incumplimiento a la Ordenanza N° 15.675.

Las acciones realizadas produjeron daños considerables a las especies arbóreas con un claro impacto ambiental y social.

Por otro lado, también se procedió a la clausura preventiva del establecimiento por encontrarse realizando actividad comercial sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal. Es decir se encontraba incumplimiento a la Ordenanza 12.745 Artículo 34.