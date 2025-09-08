En San Luis se realizará un operativo de identificación

Se desarrollará hoy y mañana martes 9 de setiembre, de 9 a 13. Los interesados podrán obtener turnos por orden de llegada a primera hora en el lugar del operativo.

El Registro Civil llevará adelante hoy y mañana un operativo de identificación en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Luis, en la Capital salteña. Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana, momento en el que se entregarán 70 turnos para la atención.

El CIC de San Luis está ubicado en calle Cerro San Bernardo 90. Allí, los vecinos podrán realizar trámites de nuevos ejemplares de DNI, actualizaciones de mayores y menores, cambios de domicilio y pasaportes.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En el caso del pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y el exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Cabe destacar que el Registro Civil trabaja durante todo el año para garantizar la atención de los trámites identificatorios y registrales de los ciudadanos.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación