Investigan a Emilia Orozco por cobro ilegal de aportes en La Libertad Avanza Salta

Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.

La Fiscalía de Impugnación Nº 2 de Salta, a cargo de Mónica Poma, ordenó reabrir una investigación en contra de la Diputada Nacional Emilia Orozco por supuestos aportes compulsivos a las arcas de La Libertad Avanza en Salta.

La causa se originó luego de la denuncia de Cristian Achaval, exdirector de la oficina de ANSES en Metán, quien relató que luego de aasumir en septiembre de 2024, referentes libertarios le exigieron entregar hasta un 10% de su salario. Según su testimonio, los pagos debían canalizarse a través de asesores, cuentas vinculadas al partido Ahora Patria o en efectivo en oficinas políticas.

Achaval aseguró contar con audios y pruebas documentales que respaldan sus dichos. También señaló presiones directas de Orozco: desde maltratos telefónicos hasta pedidos para realizar actividades proselitistas dentro del organismo previsional. “Vi cómo a un compañero lo hicieron renunciar por no aportar”, declaró, en referencia al exdirector de ANSES Salta Norte, Gustavo Pantaleón.

Inicialmente, el fiscal penal de primera instancia había desestimado la denuncia al considerarla un “conflicto de índole privada”. Sin embargo, la fiscal Poma cuestionó esa decisión y ordenó profundizar la investigación.

Con esta decisión, la investigación contra Orozco y otros dirigentes salteños, entre ellos Carlos Zapata y Ricardo Ortega, seguirá su curso.