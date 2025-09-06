Ejecutan la limpieza del canal pluvial del barrio Cooperativa Sur

El desagüe se encontraba totalmente obstruido por sedimentos, lo que dificultaba el drenaje del agua de lluvia, que se terminaba acumulando en las avenidas Banchik y Balbín. El canal cuenta con 6 km de longitud desde el B Santa Ana hasta su desembocadura en el río Arenales.

En el marco del plan de mantenimiento de canales pluviales, la Municipalidad se encuentra trabajando en la limpieza del desagüe pluvial del barrio Cooperativa Sur, cercano a Estación Alvarado.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, explicó que “se trata de un canal de seis kilómetros de longitud desde el barrio Santa Ana hasta su desembocadura en el río Arenales”.

“El desagüe se encontraba totalmente obstruido por sedimento lo que no permitía el normal drenaje del agua que lluvia se terminaba acumulando en las avenidas Balbín y Banchik”, destacó el funcionario, quien agregó que “con estas acciones ahora el canal funcionará de manera normal”.

David Herrera, presidente del centro vecinal del barrio Cooperativa Sur, expresó que “estamos muy agradecidos y contentos con la limpieza de este canal pluvial porque ahora ya no habrá inundaciones en la zona”.

La Municipalidad recuerda la importancia de evitar arrojar residuos, escombros o restos de podas en inmediaciones o dentro de los canales pluviales porque esto puede generar obstrucciones y mal funcionamiento de los mismos.