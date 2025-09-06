Ejecutan un importante operativo de poda y limpieza para la celebración del Milagro

La Municipalidad comenzó con una serie de tareas que tienen como objetivo brindar seguridad a los fieles. Las tareas de poda ya comenzaron en el parque San Martín y se extenderán en el circuito de la procesión. En la ciclovía y rotonda del Peregrino se colocaron 110 luces Led.

En el marco de las celebraciones religiosas en honor al Señor y a la Virgen del Milagro, la Municipalidad desplegará un amplio operativo para brindar seguridad y comodidad a los creyentes que participarán tanto de la novena como de la procesión.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, detalló que “en primera instancia, ya comenzamos con las tareas de poda en el parque San Martín y continuaremos por el recorrido de las imágenes; como así también en el parque 20 de Febrero donde se realizará la Renovación del Pacto de Fidelidad”.

“Y desde el inicio de la novena, y con la llegada de las primeras peregrinaciones, vamos a disponer de un operativo especial de higiene urbana. El mismo abarcará diversas avenidas, calles céntricas, plaza 9 de Julio y parque 20 de Febrero; entre otros”, remarcó el funcionario.

Además, se reforzó la iluminación en la rotonda del peregrino como así también en las luminarias de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro ubicadas dentro de dicho espacio verde.

Los trabajos se realizaron de la siguiente manera:

Rotonda de Limache – Ciclovía este de la rotonda:

– Rotonda: colocación de 22 columnas metálicas, tendido de red de A°P° por 300m aprox., instalación de 70 luces led.

– Ciclovía (desde rotonda hasta San Remo): Tendido de red de A°P° por 500m aprox., colocación de 12 postes, instalación de 40 luces led.

Desde la Municipalidad se solicitó a cada grupo de peregrinos, como a los vecinos que participen de la fiesta religiosa, que colaboren con el mantenimiento de la limpieza y utilicen los cestos papeleros.