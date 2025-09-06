Feria del Milagro: Gran variedad de productos en las siete plazas del parque San Martín

Funcionará del 11 al 15 de septiembre de 10 a 22 hs. Se espera una gran convocatoria de gente que podrá disfrutar de gastronomía, juegos, shows, venta de ropa, masas regionales, pastelería y mucho más.

La misma funcionará del 11 al 15 de septiembre de 10 a 22 hs en el parque San Martín. Las 7 plazas del parque estarán repletas de puestos, en donde la gente encontrará artesanías en cuero, madera, platería, juguetes, ropa, calzados, masas regionales, pastelería, accesorios, marroquinería, bijouterie, lencería, accesorios para mascotas, librería y más.

«Esperamos una gran concurrencia y nos preparamos para eso, para que todos los que asistan estén cómodos y disfruten. Habrá entre 650 y 700 puestos», explicó el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral.

Cabe destacar que ya se realizó el sorteo de los lugares para los feriantes, es decir que cada uno ya tiene su ubicación asignada.

Una plaza, la G de calle San Martín entre Lavalle y Santa Fe y Urquiza, donde está el enrejado del parque, será exclusiva para la gastronomía. Allí se ubicarán 100 puestos de gran diversidad: platos típicos, comida rápida y árabe, habrá shows, columnas de pantallas, y un patio gastronómico.

Otra plaza, la D, que queda entre Santa Fe, Mendoza y San Juan, será para los niños, quienes tendrán juegos para pasar el día y disfrutar a su manera.

La feria, además contará con:

+ Pantallas gigantes que transmitirán en vivo, la llegada de peregrinos, procesión y pacto de fidelidad

+ Espacios institucionales donde se dispondrán servicios municipales como el móvil de licencias de conducir, odontológico, oftalmológico y bienestar animal

+ Cobertura de salud mediante la presencia de Cruz Roja coordinada por Samec, enfermeros en las plazas

+ Patrullajes y asistencia permanente de Protección Ciudadana

+ Refuerzo de luminarias, bajadas de electricidad supervisadas

+ Refuerzo de presencia policial, baños químicos, refuerzo de limpieza

+ Presencia permanente de inspectores municipales.

Se trata de la feria más grande de la provincia, por lo cual las reglas de funcionamiento son estrictas con el fin de cuidar el emblemático parque San Martín y propiciar un espacio seguro, ordenado y equilibrado.

Desde la Municipalidad remarcaron que el espacio quedará limpio y despejado el 15 al finalizar la celebración religiosa.