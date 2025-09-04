Provincia y Municipio cierran la temporada 2025 del Hogar de Noche

Durante 125 días brindó resguardo, abrigo y atención integral a personas en situación de calle mediante un trabajo articulado y con una ocupación de mas de 6.900 plazas.

El Hogar de Noche, ubicado en calle 20 de Febrero 231, finalizará su temporada el 5 de septiembre tras 125 días de funcionamiento ininterrumpido. Desde su apertura, el pasado 5 de mayo, el dispositivo registró más de 6.900 plazas ocupadas, alcanzando noches con 86 alojados en el mes de julio, lo que representa el 90% de su capacidad total.

La implementación del programa estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, conducido por el ministro Mario Mimessi, en coordinación con los Ministerios de Salud Pública y de Seguridad y Justicia, y la Municipalidad de Salta. Gracias a este trabajo conjunto se garantizó alojamiento, alimentación, controles sanitarios y seguridad, con una capacidad inicial de 65 plazas que se amplió a 95 lugares mediante la incorporación del anexo en el CIC de barrio Constitución.

El balance de la temporada muestra un promedio de 56 a 58 ingresos por noche, en su mayoría varones adultos, aunque con un incremento de mujeres y personas jóvenes en situación de calle. También se registró una presencia significativa de extranjeros, lo que motivó la intervención de consulados de Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia y Chile, así como fundaciones y organizaciones. Asimismo, se alojó a personas del interior provincial que debieron permanecer en la capital para trámites médicos o de discapacidad.

En materia sanitaria, el equipo de enfermería realizó 1.455 atenciones, incluyendo controles de signos vitales y antropometría, curaciones, aplicación de vacunas y derivaciones a hospitales y centros de salud. Además, se gestionó la tramitación gratuita de más de 40 documentos de identidad para personas que carecían de este derecho básico.

La experiencia también se extendió al interior de la provincia, donde más de diez municipios implementaron dispositivos similares para personas en situación de calle, como Orán, Tartagal, La Merced, Güemes y Quebrachal, además de acuerdos regionales en Cerrillos y Mosconi.

Con el cierre del período invernal, el edificio del Hogar de Noche se pondrá a disposición de otras necesidades sociales del municipio capitalino. Mientras tanto, continuarán activos los programas provinciales y municipales de asistencia y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

