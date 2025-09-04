En la UNSa habrá un conversatorio sobre la importancia de donar órganos

La actividad será mañana, viernes 5, es gratuita y requiere inscripción. Actualmente, en la provincia, hay 270 personas en lista de espera que aguardan un trasplante y 561 que están en proceso de inscripción.

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Salta (CUCAI) y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta realizarán un conversatorio “Vidas que conectan: sé parte del cambio”, orientado a reflexionar sobre la importancia de ser donantes de órganos y tejidos.

La actividad se desarrollará el viernes 5, de 14 a 16 horas, en el anfiteatro K de esa casa de altos estudios.

Está destinada a estudiantes de las carreras de Enfermería, Nutrición y Medicina, así como a interesados en la temática. Para participar deben inscribirse gratuitamente en el siguiente link: https://forms.gle/tRT14LCbJDVoeDD39

El objetivo es brindar a la comunidad estudiantil conocimientos esenciales sobre la donación de órganos y, al mismo tiempo, generar un espacio de sensibilización que contribuya a la formación integral de los futuros profesionales de la salud.

Situación provincial

Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en Salta son 270 las personas registradas, entre niños, adolescentes y adultos, quienes esperan un trasplante de órgano, grupo de órganos o tejidos.

Los pacientes salteños que son potenciales receptores de órganos y tejidos se distribuyen de la siguiente forma:

Órganos (212)

Riñón: 179

Hígado: 25

Pulmón: 4

Riñón y Páncreas: 3

Corazón: 1

Tejidos (58)

Córneas: 58

La provincia está ubicada en sexto lugar en la lista de espera nacional, después de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Actualmente hay 561 pacientes que están en proceso de inscripción para ser potenciales receptores de órganos y tejidos en Salta. De ellos, el 82% espera por un trasplante renal.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación