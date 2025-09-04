La Policía desbarató dos bocas de expendio de droga en Capital
La investigación inició por denuncias web. Se allanaron dos domicilios ubicados en barrio Castañares donde fueron detenidas dos mujeres. Intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías 3
Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizaron allanamientos y detuvieron a dos mujeres en el marco de una causa de microtráfico de drogas. La investigación se originó por denuncias web.
Los procedimientos se llevaron a cabo en dos viviendas ubicadas en barrio Castañares, en la zona norte de la Capital. Participaron investigadores de diferentes sectores, policías del Distrito de Prevención 1 y del Departamento Infantería.
Se secuestraron dosis de droga, entre marihuana y cocaína, junto a otros elementos de interés para la causa.
Las detenidas y el secuestro fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías 3.