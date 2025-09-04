Salta tembló: Cuatro sismos sacudieron la Puna

Durante la madrugada de este jueves, se registraron cuatro sismos en la zona de Tolar Grande, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El más fuerte se produjo a la 1.10, alcanzó una magnitud de 6 grados en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 194 kilómetros.

Nueve minutos después, a la 1.19, se registró un segundo movimiento de 4 grados, seguido por otro de 3.7 a las 2.08 y finalmente un temblor de 3.1 a las 5.10. Todos tuvieron epicentro a menos de 40 kilómetros al norte de Tolar Grande y alrededor de 200 kilómetros al oeste de Salta y San Salvador de Jujuy.

Por la gran profundidad de los eventos, no se reportaron daños ni heridos.