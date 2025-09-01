Más de 2600 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

En la ciudad de Salta hubo 310 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 836 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 743 en el San Bernardo, 421 en el Señor del Milagro, 261 en el Papa Francisco, 58 en el Arturo Oñativia y 29 en el Miguel Ragone.

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 310 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 29 de agosto y las 7 del lunes 1 de septiembre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Además, se realizó un vuelo sanitario de Cafayate a Salta, trasladando a una mujer de 76 años.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 210 pacientes, de los cuales 36 fueron hospitalizados. Hubo 82 de ginecología, 67 atenciones de obstetricia y 23 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 626 pacientes, de los cuales 38 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 198 por patologías respiratorias, 60 por gastroenteritis, 77 traumatismos varios, 5 por mordedura de perros, 1 intoxicados, 1 influencia, 2 quemado y 4 accidentes de tránsito.

Hubo 26 nacidos vivos: 8 hombres y 18 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 743 consultas. De los cuales 604 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 172 fueron hospitalizados.

Hubo 100 personas accidentadas, de las cuales 39 fueron por siniestros de tránsito:

31 motociclistas

3 ciclistas

2 automovilistas

1 transeúntes

2 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 39 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 261 pacientes durante el fin de semana, 237 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 12 por derivaciones de otros establecimientos de salud, 12 por accidente, 0 por armas blancas, 3 por accidentes de tránsito y otros 9.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 421 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de rinofaringitis aguda, gastroenteritis, faringitis y bronquitis aguda.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 58 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: infección del tracto urinario, abdomen agudo, diabetes mellitus y emergencia hipertensiva.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 29 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación