Este jueves se realizará una nueva edición de "El Mercado en tu barrio" a Ciudad del Milagro

Este jueves, de 11 a 16, se llevará a cabo una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en el barrio Ciudad del Milagro, sobre avenida Héroes de la Patria, entre las calles Ing. Horacio Inasagasti y Gral. Juan Sánchez.

Los vecinos podrán acceder a una amplia variedad de productos a precios accesibles, con descuentos de hasta un 30%.

Habrá puestos de frutas, verduras, carne, pescado, pollo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, barras de cereales, neumáticos, entre otros.