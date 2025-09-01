El miércoles cumple 25 años la residencia de Infectología del hospital Señor del Milagro

Es la única de esa especialidad en la provincia, habiendo formado 30 profesionales en diferentes cohortes. Habrá un acto, a las 11, en el auditorio del nosocomio.

El hospital Señor del Milagro informa que, el miércoles 3 de septiembre, en el salón auditorio, se desarrollará un acto para celebrar los 25 años de la residencia de Infectología, única de esa especialidad en la provincia.

Durante el acto, que iniciará a las 11 horas, se realizará una reseña histórica, se entregarán menciones a quienes se formaron en esa institución sanitaria y se reconocerá la destacada labor de la médica Sonia Cabrera, impulsora de la especialidad en Salta.

A la fecha 30 residentes en 21 camadas han finalizado la especialidad en Infectología en ese nosocomio, destacando que se forjó como una de las más importantes del Noroeste Argentino.

Además, año tras año, los residentes han participado en congresos nacionales e internacionales, representando a las residencias de Infectología de NOA en los eventos de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Cabe destacar que, a fin de complementar la formación de los residentes, se realizaron distintos convenios con universidades del país y del extranjero para efectuar rotaciones en hospitales de Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. En el exterior lo hacen en establecimientos de Brasil, Perú y España.

Asimismo, los residentes de Infectología han participado en trabajos de investigación sobre la vacuna del dengue y pruebas rápidas para el diagnóstico en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) avanzado, entre otras.

Por otra parte, la actividad de promoción de salud, como en el Día Mundial de lucha contra el VIH, con testeos y consejería de VIH y enfermedades de transmisión sexual; actividades de concientización sobre el dengue en colaboración con la Universidad Nacional de Salta; asistencia a la población del interior con actividades extramuros; y campañas en territorio para hacer soporte en los brotes de dengue, salmonelosis y enfermedades emergentes y reemergentes como brote de sarampión, viruela del mono, COVID- 19, influenza, leishmaniasis, hantavirus, hepatitis A, etc.



