En el barrio El Periodista se asfaltó uno de los principales corredores viales

Este fin de semana, la Municipalidad realizó obras de hormigonado en la intersección de las calles Arana y Torino, una de las arterias más utilizadas por los vecinos para conectarse con la Avda. Ex Combatientes de Malvinas. El tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días.

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad realizó obras de hormigonado en el barrio El Periodista, ubicado en la zona sur de la ciudad.

Las tareas se efectuaron en la intersección de las calles Arana y Torino, uno de los principales corredores viales que utilizan los vecinos para conectarse con la avenida Ex Combatientes de Malvinas.

Dicho corredor también es utilizado para quienes quieren ingresar al barrio o dirigirse hacia la avenida Roberto Romero y poder llegar hasta otros barrios de la zona como El Tribuno, Intersindical o Juan Pablo II, entre otros.

Es importante destacar que, al tratarse de nuevo hormigón el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación, por lo que se solicita respetar las indicaciones para prevenir hundimientos o deformaciones en la nueva calzada.