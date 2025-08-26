Continúa la asistencia por incendios generados por el temporal de viento zonda

A través de la coordinación de la Dirección General de Emergencias, junto a los distintos municipios, el Gobierno de Salta brindó un refuerzo a la asistencia que recibieron en primera instancia las familias damnificadas por el temporal de viento Zonda registrado el fin de semana pasado.

Tras las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social a cargo del Ministro Mario Mimessi, tomó intervención ante eventuales contingencia, y una vez ocurridas las mismas, se tomó el contacto con diversos municipios a través de sus áreas de Acción o Desarrollo Social, para continuar con la recolección de datos sobre las necesidades emergentes, a fin de coordinar nuevas acciones una vez finalizados los relevamientos iniciales.