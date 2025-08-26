Este jueves el programa “Estamos para vos” llega a villa Floresta

Este jueves 28 de agosto, el programa “Estamos para vos” de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad visitará Villa Floresta Alta. El horario de atención descentralizada será de 16 a 18 hs en las canchas de las cisternas ubicadas en calle J.M. Chávez.

Como en cada edición, los agentes municipales brindarán servicios en: certificado de aptitud física, emisión del CUD (Certificado único de discapacidad), nutricionista, pesquisa fonoaudiológica y nutricionista.

También, habrá asesoramiento previsional (ANSES), exención de impuestos, armado de CV, vacunación y desparasitación, turnos para castración, peluquería, mesa de entrada para presentar expedientes, servicios de sepelios y mucho más.

Los vecinos que deseen gestionar el subsidio de luz y gas deberán llevar el DNI y factura del servicio