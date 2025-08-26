Tercer día de paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas advirtió que afectó a casi 180 vuelos y 15 mil pasajeros

Un nuevo paro de controladores aéreos se llevó a cabo este martes en aeropuertos de todo el país y Aerolíneas Argentinas advirtió que la medida de fuerza afectó a 178 vuelos, entre un total de 295 programados por la empresa, y a más de 15 mil pasajeros.

La protesta, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), se inició el viernes pasado con demoras y cancelaciones de servicios, y prosiguió el domingo entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22, provocando pérdidas estimadas de entre 1,5 y 2 millones de dólares.