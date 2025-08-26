Mejoras en infraestructura vial, iniciaron las obras en los alrededores del hospital Oñativia

Esta mañana, la Municipalidad dio inicio a diversas obras de tránsito en los alrededores del hospital Oñativia para mejorar la infraestructura vial. El objetivo es garantizar el orden y la seguridad en el lugar.

Las obras permitirán optimizar la circulación vehicular, garantizar la accesibilidad peatonal, organizar el estacionamiento y agilizar la salida de ambulancias.

Entre las acciones está prevista la construcción de vados peatonales de distinto tipo, acorde a las características de cada vereda. Además, en la finalización de la calle Apolinario Saravia se construirá una oreja vial para reforzar el giro obligatorio de quienes circulen por Paz Chaín.

También, en el ingreso lateral del hospital Oñativia se construirá un cordón divisor sobre la calle Luis Braile para generar un carril exclusivo de salida de ambulancias, acompañado de una oreja que impida el estacionamiento indebido de particulares.

Finalmente, habrá cambios en el sentido de circulación de la calle Paz Chaín. La misma tendrá sentido sur-norte entre Braile y Saravia, y sentido norte-sur entre Saravia y Gurruchaga. En el lugar se construirá una isleta que obligará a girar hacia la calle Apolinario Saravia para mantener el orden y mejorar la circulación en dicho sector.

«Seguimos trabajando con obras para mejorar el orden y la accesibilidad, que es lo que nos pide el Intendente en cada acción que llevamos adelante. Buscamos conversar con los vecinos y atender sus necesidades», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Hoy se llevó a cabo la demarcación donde comenzarán las obras de forma inminente. Cabe destacar que los trabajos demandarán alrededor de dos semanas.