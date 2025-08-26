Estudiantes de la UNSa podrán informarse y asesorarse en materia de alquileres

La Municipalidad de Salta llevará adelante jornadas de asesoramiento dirigidas a estudiantes universitarios sobre temas relacionados con alquileres en la Universidad Nacional de Salta.

A partir de mañana miércoles 27 y hasta el viernes 29, de 17 a 18.30, personal de la Dirección de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino atenderá en la Facultad de Humanidades.

El objetivo de estas jornadas es brindar información clara sobre los derechos y obligaciones de los inquilinos, especialmente para aquellos que se encuentran por primera vez en una relación de consumo dentro de un contrato de alquiler.

La iniciativa busca reducir la incertidumbre que puede generar la coyuntura económica actual y evitar problemas derivados de contratos verbales o mal formalizados.

“Lo principal que recomendamos es que siempre que vayan a alquilar, lo hagan con un contrato por escrito, cumpliendo con todos los requisitos de la ley. De esta manera, podrán evitar controversias y tener claridad sobre los plazos, términos locativos y el importe mensual a abonar”, señaló el titular del área, Alberto Córdoba.