Comienza la venta de entradas para Argentina-Venezuela

La Selección argentina jugará su último partido de local en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y la expectativa, como siempre, es máxima. Este jueves 4 de septiembre, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela en el Estadio Monumental, donde Lionel Messi podría jugar su último partido oficial en el país con la camiseta albiceleste.

La venta de entradas ya tiene fecha confirmada y será exclusivamente online a través de www.deportick.com. Los hinchas podrán acceder a la venta general desde el miércoles 27 de agosto a las 17:00, mientras que quienes tengan American Express gozarán de una preventa exclusiva a partir de hoy, también desde las 17:00.

El canje de tickets se realizará en las boleterías del estadio Monumental en los siguientes días y horarios:

Sábado 30/08: de 9:00 a 13:00 (todos los sectores)

Lunes 01/09, martes 02/09 y miércoles 03/09: de 9:00 a 15:00 (todos los sectores)

La apertura del estadio el día del partido será a las 16.30, cuatro horas antes del pitazo inicial.