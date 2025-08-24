Controladores aéreos repudiaron la denuncia de Aerolíneas Argentinas

El gremio que nuclea a los controladores aéreos ratificó la continuidad de su plan de lucha en todo el país y apuntó contra Aerolíneas, EANA y ANAC por las complicaciones en los vuelos.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó este sábado que continuará con el plan de medidas de fuerza en los aeropuertos de todo el país y rechazó las acusaciones difundidas por Aerolíneas Argentinas y autoridades del sector.

En un comunicado, el gremio agradeció la “contundente adhesión” de los trabajadores de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) en la primera jornada de protesta, al tiempo que destacó el acompañamiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de otros sectores vinculados a la actividad.

ATEPSA manifestó además su “repudio” a lo que calificó como “comunicaciones maliciosas” de parte de EANA y ANAC, que –según denunciaron– buscan responsabilizar a los controladores por las complicaciones operativas. “Día a día sostenemos el sistema de navegación aérea, a pesar de las deficiencias estructurales y de tener que desempeñarnos con herramientas totalmente precarizadas”, remarcaron.

El sindicato recordó que desde hace más de un año intenta abrir instancias de diálogo sin obtener respuestas. “Se olvidaron de gestionar el sistema aéreo argentino, privilegiando el negocio y los beneficios personales en vez de garantizar la seguridad aérea”, señalaron.

Con la consigna “la seguridad aérea no se negocia ni se vende”, la conducción gremial ratificó que seguirá adelante con el cronograma de medidas anunciado hasta lograr una salida al conflicto.