Habló una mujer embarazada que terminó internada por comer las milanesas con papel higiénico

La semana pasada, las autoridades secuestraron 25 kilos de mercadería con ingredientes irregulares de un puesto.

Tras la detención el pasado jueves de un vendedor de comida callejera en Santiago del Estero, acusado de vender milanesas y chorizos con ingredientes irregulares, entre ellos, papel higiénico, habló una de las víctimas que consumió sus productos.

Se trata de una mujer embarazada que terminó internada por intoxicación alimentaria, tras consumir un sándwich de milanesa: "Solo le doy gracias a dios que no perdí mi bebé, porque la verdad la pasé muy mal", sostuvo, al respecto.

El insólito episodio ocurrió en Monte Quemado, durante la fiesta en honor a la Virgen del Carballo. Allí, inspectores municipales secuestraron 25 kilos de milanesas y chorizos, y clausuraron el local del comerciante, oriundo de Tucumán.

La víctima que decidió denunciar su calvario se encontraba trabajando durante la tradicional festividad. Al terminar su horario, se acercó al puesto para comprar algo para comer: "Cuando llegué al hospedaje comencé a sentirme muy mal”, detalló, en declaraciones a Todo Noticias (TN).

De acuerdo con su testimonio, poco después se manifestaron los síntomas: dolores de cabeza, vómitos y presión baja. “Mi estómago se retorcía del dolor y después me quedé dormida”, añadió.

Ya entrada la madrugada, la mujer —que decidió permanecer en anonimato para la entrevista— volvió a experimentar los mismos síntomas, pero con mayor intensidad. Sus compañeros de trabajo la asistieron y la trasladaron a un hospital. Allí estuvo casi seis horas internada con suero.

Tras recibir el alta, la víctima regresó a Santiago del Estero, su ciudad natal, para continuar con su atención médica. En el Hospital Regional Ramón Carrillo le confirmaron que había sufrido una intoxicación leve.