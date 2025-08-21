Desde Perú, partió la 1° peregrinación del Callao rumbo al Milagro

En las últimas horas que partió desde Perú la primera peregrinación del Callao, la cual recreará el viaje que hizo la imagen del Cristo Crucificado en 1592 hasta Salta.

En las últimas horas que partió desde Perú la primera peregrinación del Callao, la cual recreará el viaje que hizo la imagen del Cristo Crucificado en 1592 hasta Salta.

El grupo, compuesto por 20 fieles, partió este 19 de agosto para recorrer más de 2.000 kilómetros a pie y en bicicleta, en una travesía que busca renovar el pacto de fe con los santos patronos tutelares de la provincia, el próximo 15 de septiembre.

Una de las organizadoras de la travesía, Mariam Bidondo, explicó al medio Cadena 3 la relevancia del recorrido: "Las imágenes estaban destinadas a Salta, pero tras un naufragio encallaron en Lima. Desde allí, se trajo la del Señor a Salta y la de la Virgen a Córdoba. Ahora, uniendo el Puerto del Callao con la Catedral, renovamos ese vínculo histórico y espiritual", afirmó.

El grupo tiene previsto completar el recorrido en 32 días, atravesando Perú, Bolivia y Argentina. Los peregrinos caminarán y pedalearán entre 100 y 160 kilómetros diarios, ingresando a nuestro país por La Quiaca. Antes, pasarán por Villazón, Oruro, Uyuni y Tupiza.

El arribo a la Catedral Basílica está programado para el viernes 12 de septiembre a las 16 horas. En ese momento, la peregrinación no solo marcará el final de una extenuante travesía, sino que también escribirá una nueva página en la historia del Milagro, uniendo dos pueblos y reafirmando una devoción que trasciende fronteras.