Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile

Tras los enfrentamientos entre hinchadas, el mandatario sudamericano anunció acciones coordinadas con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior para proteger a los chilenos afectados

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció durante la madrugada de este jueves sobre los graves incidentes ocurridos entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Buenos Aires, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En un mensaje publicado en X, Boric calificó la situación como “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización” y afirmó que “la justicia deberá determinar los responsables”.

El mandatario chileno indicó que la prioridad de su Gobierno es atender a los compatriotas agredidos, garantizar su atención médica inmediata y asegurar que a los detenidos se les respeten sus derechos.

“Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, añadió.

Boric enfatizó que “nada justifica un linchamiento. Nada”, subrayando el rechazo del Gobierno chileno a cualquier acto de violencia en el contexto deportivo.

“Le he encargado a nuestro embajador en Argentina José Antonio Viera Gallo que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, concluyó el mandatario.