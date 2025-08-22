Multaron a dos hombres por acoso callejero a menores en Rosario de Lerma

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) informó que los dos hombres mayores de edad acusados de acosar a tres adolescentes en Rosario de Lerma fueron sancionados con una multa contravencional.

Ambos reconocieron los hechos durante la audiencia y, como medida punitiva, se les exigió el pago de la multa, que se suma a la prohibición de acercamiento a las menores y la devolución del vehículo y pertenencias secuestradas.

La sanción busca marcar un precedente en la protección de adolescentes frente a situaciones de acoso en la vía pública.