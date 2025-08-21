Detuvieron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma

La Justica de La Plata lanzó 10 allanamientos con órdenes de detención para Furfaro y sus hermanos Diego y Damián García, en el marco de la causa de fentanilo contaminado que dejó el saldo de al menos 97 muertes.

La Justicia Federal detuvo este miércoles a Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma, el laboratorio vinculado con el fentanilo contaminado que dejó el saldo de al menos 97 muertes y principal imputado en la causa que investiga a 24 personas por presuntas irregularidades en la producción y distribución del analgésico.

A través de 10 allanamientos llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso la detención para el titular de HLB y de Laboratorios Ramallo, empresas que están siendo investigadas por la distribución de fentanilo adulterado que actuó como un factor agravante decisivo en el “desenlace fatal” de las más de 90 personas afectadas.

Además, las órdenes de detenciones abarca a sus hermanos Diego y Damián García Furfaro, quienes llevaban el control de las actividades de los laboratorios; la madre Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB; del director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; de los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el DT de HLB, José Antonio Maiorano. Por último, los accionistas y autoridades de Lab. Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.

“Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”, escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de X.

Diego García, Damián García y Horacio Tallarico fueron detenidos esta noche por efectivos de la PSA. En cuanto a Furfaro, la Policía no lo encontró en su casa y se entregó a las horas siguientes. Los lotes de fentanilo fueron elaborados en diciembre de 2024 por el laboratorio Ramallo S.A., operado en conjunto con HLB Pharma, y distribuido por la droguería Alfarma, administrada por la madre del empresario Furfaro.