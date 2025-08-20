Lay’s anunció que lanzará un alfajor de papas fritas con dulce de leche
En una apuesta innovadora que mezcla sabores dulces y salados, Lay’s junto a la startup chilena NotCo presentaron Not Squares Sweet N’ Salty Mix, un snack que sorprende por su originalidad: papas fritas reales, rellenas con dulce de leche y cubiertas con chocolate.
Este producto desafía las combinaciones tradicionales y busca captar la atención de consumidores que buscan nuevas experiencias gustativas. La mezcla de lo crocante y salado con la suavidad y dulzura del dulce de leche busca crear un contraste único que ya genera expectativa en redes sociales y entre amantes de los snacks.
Esta colaboración se suma a una tendencia creciente de marcas que exploran formatos y sabores poco convencionales para reinventar sus productos y conquistar nuevos públicos, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
Con este lanzamiento, Lay’s apuesta a innovar y sorprender con una propuesta para quienes disfrutan combinar lo dulce y lo salado en un solo bocado.