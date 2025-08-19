Más seguridad vial: iniciaron las mejoras de la calzada en Leguizamón y A. Güemes

En el marco del plan de recuperación de calles y de la repavimentación de 80 cuadras del centro de la ciudad, la Municipalidad avanza en diversos frentes de obra.

En esta ocasión, los operarios efectuaron el sellado de juntas y grietas en la calzada de Leguizamón y Adolfo Güemes, donde las mismas provocaban dificultad en la normal circulación vehicular.

Estas primeras acciones permitirán un mejor flujo vehicular, agilizando el tránsito en la zona.

Próximamente, el municipio avanzará con la repavimentación de dichas calzadas, mejorando la seguridad vial en uno de los principales corredores de la ciudad.

Debido a la presencia de maquinaria pesada y de operarios, se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones.