Se voló la chapa de su casa y quedó enganchada a un transformador

Algunos vecinos de barrio Palermo permanecen sin energía eléctrica luego de que el fuerte viento provocara la voladura del techo de una vivienda y una chapa quedara enganchada en un transformador en Av. Hipódromo de La Plata y Pasaje Charcas.

Algunos vecinos de barrio Palermo permanecen sin energía eléctrica luego de que el fuerte viento provocara la voladura del techo de una vivienda y una chapa quedara enganchada en un transformador en Av. Hipódromo de La Plata y Pasaje Charcas.

El damnificado relató al medio Multivisión Federal que perdió el techo de su cuarto y el de su hermano y que, además, el viento levantó parte de la pared, lo que obligó a liberar la chapa para evitar mayores riesgos.

Lusal y Edesa trabajan en la zona levantando postes caídos para restablecer cuanto antes el suministro eléctrico en el barrio.