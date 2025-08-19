Taxis y remises: En septiembre iniciará el trámite de la Actualización Documental 2025 para la Región Metropolitana

El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, informa a los trabajadores del sistema impropio de transporte (taxis y remises de la Región Metropolitana) que, a partir de septiembre, inicia el proceso para cumplir con la Actualización Documental 2025.



Por tal motivo, ya se encuentra habilitado el sistema para que los responsables de taxis y remises puedan iniciar la carga digital y verificación de la documentación. En cuanto a los turnos para completar el trámite en avenida Tavella, iniciarán a partir de septiembre.



En cuanto al cronograma de Taxis: Los licenciatarios de la Ciudad de Salta deberán realizar la Actualización Documental 2025, según la terminación del número de licencia y conforme al siguiente cronograma:



TAXI

En septiembre corresponderá a los taxis con terminación 0, 1 y 2.

En octubre corresponderá a los taxis con terminación 3 y 4.

En noviembre corresponderá a los taxis con terminación 5, 6 y 7.

En diciembre corresponderá a los taxis con terminación 8 y 9.

