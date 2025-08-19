La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta continúa trabajando para ordenar la circulación y los estacionamientos en diferentes zonas de la ciudad.

En este caso, anunciaron que habrá nuevos espacios de estacionamiento para motos disponibles en el centro salteño. Los mismos se pintarán tanto en el micro como en el macrocentro y quienes no los respeten serán multados y hasta removidos.

«Buscamos darles su espacio a las motos y también evitar el desorden que genera un vehículo mal estacionado. Ya existen este tipo de estacionamiento pero implementaremos más en el micro y macrocentro y en diferentes locales gastronómicos. Habrá algunos pagos y otros gratuitos», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Cabe destacar que ya existen algunos de estos lugares específicos, otros fueron pintados hace poco tiempo y los faltantes se realizarán en los próximos días.