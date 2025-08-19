Mañana será el acto central por los 65 años del hospital San Bernardo
Mañana miércoles 20 de agosto, el hospital de autogestión San Bernardo cumplirá 65 años al servicio de la salud de los salteños.
El acto dará inicio a las 9 de la mañana, en el ingreso principal de ese establecimiento, ubicado en avenida José Tobías 69. Posteriormente, habrá un desayuno para el personal del nosocomio y, a las 10.30, se desarrollará una misa y procesión con la imagen de San Bernardo Abad.
La actividad contará con la presencia de autoridades provinciales, del equipo gerencial y de salud de la institución, entre otras personas.
Cabe destacar que se trata de la institución sanitaria de mayor complejidad para la asistencia de la patología aguda crítica en Salta.